FIESOLE, Oggi amichevole con i 2011 viola per Barone

© foto di Giacomo Morini

Oggi è andata in scena un'amichevole per Joe Barone. In quel di Fiesole nel pomeriggio c'è stata un amichevole tra i 2011 biancoverdi e quelli della Fiorentina, il tutto in onore di Joe Barone. Qui sotto il post della società Fiesole Calcio duranto il minuto di raccoglimento che ha preceduto l'inizio della gara.