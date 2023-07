FERRIERI CAPUTI, Arbitrerà al Mondiale Femminile

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, 26 luglio. Oltre all'arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte. Prima di Ferrieri Caputi, una sola arbitra italiana aveva diretto partite del Mondiale donne, Carina Vitulano nel 2015. Cristina Cini era invece stata impiegata come guardalinee, nel 2007 e nel 2011. Tra i rappresentanti dell'Aia nel torneo in Oceania vi è anche Massimiliano Irrati, addetto alla Var. (ANSA).