FERRARINI, Non resterà al Venezia. Il suo futuro...

Gabriele Ferrarini, terzino del Venezia in prestito dalla Fiorentina, con ogni probabilità non rimarrà il prossimo anno in Serie A. Il classe 2001 ha sostituito degnamente Mazzocchi quando ce n'è stato bisogno ed ha continuato il processo di maturazione, ma in Serie A le cose probabilmente sarebbero diverse. L'ipotesi più probabile, al momento, è che rientri alla base per poi ripartire in una nuova avventura per farsi le ossa. A riportarlo è tuttoveneziasport.it.