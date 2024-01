FERRARA, Su Italiano: "Che rivoluzione con il 3-4-2-1"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Bologna che è valsa l'approdo dei viola in semifinale di Coppa Italia. Tra due delle realtà più luccicanti del campionato è stata partita vera, tirata fino alla fine.

Una sfida in dubbio fino all'ultimo secondo, destinata ad arrivare oltre i tempi regolari e pure oltre quelli supplementari. Inutile sottolineare che la Fiorentina abbia giocato senza centravanti, schierandone addirittura due, e che Ikoné non abbia inciso nemmeno nella nuova posizione alle spalle di Beltran nell'inedito 3-4-2-1 disegnato da un Italiano che ha definitivamente rotto gli argini. Adesso manca solo che decida di giocare con il libero. Comunque alla fine l'errore di Posh dal dischetto manda la Fiorentina in semifinale dopo tanta sofferenza.