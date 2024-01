FERGUSON, UCL possibile. In Coppa non meritavamo il ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere di Bologna, il centrocampista scozzese Lewis Ferguson ha parlato, tra le altre cose, anche della lotta Champions, che vede coinvolti rossoblu e viola, e della sfida di Coppa Italia persa dai felsinei contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole: "Competere per l'Europa? Sì, è possibile. Ne abbiamo la qualità e la mentalità, ma dobbiamo fare meglio nelle prossime partite e fare punti. Giocare bene è importante, i risultati di più e questo è qualcosa su cui migliorare. Inter, Juve e Milan ci andranno. Tra le altre ce la giochiamo. Non dobbiamo farci assillare, per arrivare in fondo dobbiamo pensare gara dopo gara. Se guardiamo la nostra posizione è giusto che i tifosi la sognino.

Sull'uscita ai rigori contro la Fiorentina in Coppa Italia

"In Coppa Italia non meritavamo di uscire. Ero fiducioso di vincere ai rigori, ci eravamo allenati"