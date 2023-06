FEMMINILE, Mantovani si ricandida alla presidenza Figc

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Oggi posso solo essere felice che ci sia una altra donna pronta a mettersi in gioco per questa delicata stagione di transizione". Ludovica Mantovani, attuale presidente Divisione Calcio Femminile Figc, annuncia con una nota all'ANSA l'intenzione di ricandidarsi alla guida del calcio femminile. Si prospetta, così, una sfida tra Mantovani e Federica Cappelletti, giornalista e presidente della Paolo Rossi Foundation, che ieri sempre all'ANSA ha fatto sapere di voler concorrere allo stesso ruolo. Il voto è previsto il prossimo 29 giugno. "Ho appreso dalla rassegna stampa odierna della conferma di una nuova candidatura per il ruolo di Presidente della Divisione Calcio Femminile Serie A Professionistica e non escludo a priori che ci siano altri possibili profili professionali interessati - afferma Ludovica Mantovani -. Non è invece un segreto per i club della massima serie, che ambirei a poter continuare a portare a termine il mio impegno nel nuovo ruolo istituito di presidente della Divisione Calcio Femminile Serie A Professionistica. La mia lettera formale di candidatura ed il curriculum vitae sono anche già stati inviati per conoscenza al presidente federale". (ANSA).