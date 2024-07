FAVASULI, Al Bari in prestito con riscatto e controriscatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il primo acquisto del Bari è Costantino Favasuli. Il laterale classe 2004 della Fiorentina, che l'anno scorso mise a referto 30 presenze e un assist con la Ternana, è atterrato in Puglia nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio ed pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Moreno Longo. Per lui prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione e controriscatto in favore dei viola per 1,5 milioni.