FARAONI, Il riscatto è a 1 mln: firmerebbe fino al 2026

Tuttomercatoweb.com ricostruisce i dettagli dell'affare che ha portato Davide Faraoni a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'esterno, come noto, è arrivato dall'Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei viola, la cui cifra è fissata al milione di euro. In caso ciò si verificasse, TMW aggiunge che Faraoni firmerebbe automaticamente un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2026.