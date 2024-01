FARAONI, Fiorentina la priorità, continuano i contatti

FirenzeViola.it

Continuano le riflessioni di mercato sul fronte Davide Faraoni. Come riporta TMW il difensore ha dato la priorità alla Fiorentina, che non è ancora entrata nel dettaglio della formula ma che in qualità di vice Kayode apprezza molto il profilo di Faraoni. I contatti sono in corso, la squadra toscana è una ipotesi reale. In corsa anche la Salernitana, che mette sul piatto un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.