FARAONI, Arrivare a questi livelli è tanta roba alla mia età

Davide Faraoni, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento è stato un buon pareggio. L’Udinese è una squadra fisica che sporca tanti palloni. Abbiamo reagito soprattutto nel secondo tempo, questa squadra ha carattere, qualità e sono contento di come è andata. L’Udinese oggi ci ha messo in difficoltà, ma nel secondo tempo abbiamo preso le misure e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo.

Che clima sto respirando all'interno dello spogliatoio? "Ho notato subito ragazzi disponibili, giovani, io sono tra quelli un po’ più vecchi(ride, ndr.). Mi hanno accolto bene e faremo bene. L’orgoglio di indossare questa maglia? A questa età per me arrivare a questi livelli è tanta roba. Un treno così importante era difficile da non cogliere e darò il mio supporto in tutti i modi. La Supercoppa? Dobbiamo pensare partita per partita e l’importante è la gestione. C’è un gruppo e ci sono tanti giocatori forti. Faremo bene”.