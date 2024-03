FALCONE, Viola e Roma sul portiere del Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In 29 giornate di Serie A ci sono solo tre giocatori che non hanno perso neanche un minuto di gioco: Wladimo Falcone del Lecce, Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona e Sebastiano Luperto dell'Empoli. Tre colonne portanti per altrettante formazioni in lotta per la salvezza.

Per il portiere del club salentino il suo rendimento in stagione è valso anche qualcosa in più della titolarità indiscussa con Roberto D'Aversa, prima, e con Luca Gotti adesso: gli interessamenti del mercato. Stando, infatti, a quanto riportato da Tuttosport l'estremo difensore romano (sotto contratto fino al giugno 2028 con la società di Saverio Sticchi Damiani, è finito nel mirino di due club del calibro di Roma e Fiorentina in vista della sessione estiva che aprirà le danze della stagione 2024/2025.