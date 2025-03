Fagioli suona la carica in vista della Conference: "Testa a giovedì"

Nicolò Fagioli, autore di una buona gara anche se a tratti, archivia la sconfitta e si proietta a giovedì, al ritorno degli ottavi di Conference in casa contro il Panathinaikos: "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra". Un messaggio dunque di incitamento e unità ai compagni per un obiettivo importante.