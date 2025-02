Social Fagioli, gli auguri della Fiorentina al suo centrocampista per il compleanno

Dopo l'esordio in maglia viola lunedì sera a San Siro contro l'Inter, oggi, mercoledì 12 febbraio, Nicolò Fagioli festeggia il suo compleanno. Nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, il nuovo centrocampista gigliato compie 24 anni. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Fagioli ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia bianconera nel 2021. Dopo una stagione, 2021-2022, in prestito alla Cremonese in Serie B il mediano emiliano è tornato alla Juventus, dove ha giocato fino a questo inverno. Dal 3 febbraio è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Come per ogni suo tesserato, il club gigliato ha deciso di fare gli auguri via social a Nicolò Fagioli. Di seguito il post Instagram della Fiorentina: