Social Fagioli fa il turista a Firenze: passeggiata a Piazzale Michelangelo

vedi letture

Nicolò Fagioli, recentemente passato alla Fiorentina, ha trascorso oggi una giornata a Piazzale Michelangelo, godendo della vista su Firenze. Il centrocampista, reduce dal gol segnato ieri contro il Panathinaikos in Conference League, sta rapidamente integrandosi nella squadra viola.

Il gol ha entusiasmato i tifosi, che vedono in Fagioli una risorsa preziosa per il futuro. Dopo una settimana intensa, il giovane centrocampista ha scelto di rilassarsi in uno dei luoghi più iconici della città, condividendo il momento con i suoi follower sui social. Un inizio promettente per l'ex Juventus, che sembra pronto a lasciare il segno anche a Firenze.