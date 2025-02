Facce serie ma anche abbracci, la Fiorentina si prepara per il Lecce: "Insieme" parola chiave

La Fiorentina è tornata al lavoro per preparare la sfida con il Lecce, importante sotto tanti punti di vista. Innanzitutto per interrompere il trend negativo di tre sconfitte consecutive, per il morale della squadra che sta vivendo un momento negativo e per spazzare via le tante critiche piovute addosso in questi giorni. Facce dunque serie e concentrazione ma anche voglia di fare gruppo e abbracci come quello di Dodo a Gosens, che ritroverà la fascia sinistra dopo l'assenza per squalifica a Verona, come mostrano le foto della Fiorentina stessa con la parola "Insieme" in evidenza.