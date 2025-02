Fabrizio Biasin: "Si nota che ci sono frizioni tra i viola: ambiente in contrasto"

Nel corso della trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della Fiorentina e del brutto momento che sta passando la squadra viola. Queste le sue parole:

"Palladino in conferenza stampa si è fatto sentire, ma si nota che ci sono frizioni sia interne che esterne. L'ambiente è in contrasto. Alcuni risultati non buoni stanno incidendo molto, complici anche alcuni investimenti che per il momento non stanno funzionando, vedi Colpani e Gudmundsson, con quest'ultimo che è stato l'acquisto più importante della storia della Fiorentina. Non dobbiamo dimenticarci però che un mese fa Palladino veniva esaltato dopo la partita contro l'Inter, in cui i viola hanno basato la vittoria proprio sulla compattezza del gruppo”.