Fabregas e le voci su Paz: "E' un giocatore del Como, può fare una strada importante e perché non qui?"

A margine della conferenza della vigilia di campionato, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato delle voci su Nico Paz, con il Real che vorrebbe riportarlo a casa a gennaio. Ma la clausola di recompra non vale in quel frangente...

"Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi - sottolinea Fabregas - poi dipende quello che decide l'altra squadra.

Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui".