Fabregas e le voci su Paz: "E' un giocatore del Como, può fare una strada importante e perché non qui?"
FirenzeViola.it
A margine della conferenza della vigilia di campionato, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato delle voci su Nico Paz, con il Real che vorrebbe riportarlo a casa a gennaio. Ma la clausola di recompra non vale in quel frangente...
"Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi - sottolinea Fabregas - poi dipende quello che decide l'altra squadra.
Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Tra Moise Kean e Virginia Stablum scocca l'amore: ecco chi è la nuova fidanzata del centravanti viola
Copertina
FirenzeViolaUlivieri: "La Fiorentina è un malato sulla strada della guarigione. I tifosi mettano da parte le critiche e pensino a tifare"
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com