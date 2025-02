Fabregas cerca continuità: "A Firenze gara importante per noi, se vinci col Napoli cambia la stagione"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato alla vigilia dell'attesa sfida in casa con il Napoli, tornando anche sulla vittoria sulla Fiorentina di domenica scorsa: "A Firenze è stata una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando bene, siamo una squadra giovane che sta crescendi tanto. Contro il Napoli dobbiamo fare una partita bella per provare a vincere. Il Napoli può vincere lo scudetto per la società che è e per qualità di squadra ed allenatore. Noi proveremo ad affrontarli come sappiamo, come abbiamo fatto contro tutti quelli che sono passati al Sinigaglia in questa stagione. Dovremo essere aggressivi e creare situazioni pericolose per loro."

Poi spiega: "Quella di domani contro il Napoli è la tipica partita che, vincendola, ti cambia tutta la stagione anche sotto l’aspetto mentale. Detto ciò dobbiamo pensare sempre partita dopo partita dopo partita. Domani vogliamo fare una bella prestazione; ovviamente sappiamo che, quando giochi contro la prima della classifica, per vincere è necessaria una partita perfetta. Non sappiamo che modulo schiererà mister Conte ma alla fine quello che è importante è il nostro gioco e il nostro modo di stare in campo. Noi vogliamo continuare a crescere e mantenere alto livello delle nostre prestazione e per farlo non dobbiamo mai mollare. L’importante in questo momento è dare continuità e poi tireremo le somme a fine stagione, ora vogliamo fare più punti possibile per raggiungere la salvezza che è l’obiettivo di questa stagione”.