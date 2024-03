FABBRI, Barone, che dolore: un vuoto duro da colmare

Fonte: Radio Bruno

Leonardo Fabbri, pesista fiorentino e grande tifoso viola, ha voluto dare un suo pensiero alla memoria di Joe Barone: "La sua morte è stata una cosa irreale. Non mi sarei mai aspettato di andare al Viola Park per una cosa del genere. Ci ha lasciato tante belle cose, come il centro sportivo. Alcune scelte non sono state approvate dalla piazza, ma è una persona che non verrà mai dimenticata. Di direttori generali così conosciuti nel mondo del calcio c'era soltanto lui, non ricordo altri dirigenti così famosi. Sarà difficile colmare questo vuoto, ma bisogna fidarsi di Rocco Commisso".