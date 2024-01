F. TERRACCIANO, Tra viola e Milan ora spunta la Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, su Filippo Terracciano ci sarebbe stato un inserimento anche da parte della Juventus.

La richiesta del Verona al momento è di 5 milioni non trattabili, ecco perché il Milan si sarebbe leggermente defilato dalla trattativa. I rossoneri, infatti, vorrebbero prendere il calciatore soltanto alle proprie condizioni ed è difficile - per il momento - che vadano a spendere una cifra superiore ai 4 milioni di euro (bonus compresi). La Fiorentina, nel frattempo, resta alla finestra per valutare se Terracciano possa rappresentare il profilo giusto per il ruolo di vice Kayode.