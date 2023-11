F. GALLI, Italiano può arrivare a grandi livelli. Il Milan...

FirenzeViola.it

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Filippo Galli. Ecco le sue parole:

Milan, si fa male anche Okafor. Contro la Fiorentina con gli uomini contati:

"Vorrei avere anche io delle spiegazioni ma non so. Ci sono troppi infortuni muscolari, qualcosa va rivisto per forza. Non so come si metterà contro i viola, magari Jovic in mezzo all'attacco o Camarda".

Che ne pensa di Italiano?

"Sono un grande estimatore di Italiano. Mi piacciono allenatori propositivi. So che a Firenze viene spesso contestato, ma vuole essere dominante e per questo gioca alto, sta ai giocatori leggere bene certe situazioni. Lo seguo da tempo, per me può arrivare a grandi livelli. Ha bisogno come tutti di fasi di crescita, ma se porta la Fiorentina in Champions già la Viola diventa un club importante".