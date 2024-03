F. CASINI, V. Parking? Parlerò con le famiglie e risolveremo

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, si è così espresso sulla questione del ricorso contro il Viola Parking (parcheggio del centro sportivo gigliato): "Credo che la Fiorentina possa, nelle aree di cui è in possesso, realizzare un parcheggio utile alla propria struttura. Adesso vedremo come risolvere questo problema, non c'è utilizzo di suolo né cementificazione. Così come non viene data un'opportunità di sosta a chi usufruisce dell'impianto. Dunque parlerò con le quattro famiglie che hanno optato per il ricorso e troveremo una soluzione positiva per tutti. Sia a loro che alla Fiorentina. Perché il parcheggio deve andare avanti".