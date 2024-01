EX VIOLA, Su Dragowski due club di Championship

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Bartomej Dragowski sembra essere lontano dallo Spezia, soprattutto dopo la promozione dell'olandese Zoet a titolare. L'ex Fiorentina è fra i possibili partenti anche a causa dell'ingaggio importante (1,1 milioni di euro l'anno fino al 2025) che pesa sui conti del club retrocesso in Serie B. Come riporta Il Secolo XIX, il polacco piace soprattutto in Inghilterra con la Championship pronta ad accoglierlo e magari a permettergli di giocarsi le sue carte in vista dell'Europeo che si disputerà in estate.

Uno dei club interessati sarebbe il Leeds, dove gioca un altro ex Spezia come Ethan Ampadu, mentre l'altro sarebbe l'Hull City. Entrambi i due potrebbero presto contattare l'agente del portiere per sondare il terreno.