EX VIOLA, La Samp ha vinto la corsa per Fabio Maistro

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La Sampdoria ha vinto la corsa per Fabio Maistro, centrocampista classe '98 in forza alla SPAL. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club blucerchiato ha superato la concorrenza della Cremonese per il centrocampista ed ora è in pole per assicurarsi le sue prestazioni, tanto che entro la fine di questa settimana Samp e SPAL dovrebbero incontrarsi per chiudere l'affare. Nell'ultima stagione in Serie B, il talento cresciuto nel vivaio della Fiorentina ha collezionato 32 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, mettendo a segno ben 5 reti e due assist. Per lui 2.109 minuti giocati durante l'ultima stagione.