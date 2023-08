EX VIOLA, Il classe 2001 Siniega passa alla Torres

FirenzeViola.it

Rinforzo in difesa per la Torres, il club sardo ha ufficializzato il difensore Giacomo Siniega. Difensore centrale capace di giocare anche da "braccetto" nella difesa a tre, è alto 186 centimetri ed è nato a Carrara il 10/1/2001. Giacomo Siniega si è formato calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina con la quale è arrivato a disputare il campionato primavera. Dalla stagione 2020/21 il suo cartellino è diventato di proprietà dell'Empoli che lo ha girato in prestito prima al Grosseto e nella stagione scorsa al San Donato Tavarnelle. In queste due esperienze in Legapro Siniega ha totalizzato 66 presenze e firmato un gol nella stagione scorsa. In curriculum per Siniega anche 5 presenze nella Nazionale italiana giovanile. Ora l'approdo alla Torres, che lo ha rilevato dalla società toscana. Benvenuto alla Torres Giacomo e in bocca al lupo per la nuova avventura in rossoblù!