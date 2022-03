EX VIOLA, Giuffredi su Veretout: "Non lo gestisco più"

Turbolenze attorno a Jordan Veretout, finito ai margini della Roma e anche suo malgrado al centro di alcune polemiche di natura personale. “Faccio una premessa: avrei preferito non rilasciare un’intervista su Veretout, però tanti giornalisti mi stanno tempestando e quindi voglio fare chiarezza”, dice a Tuttomercatoweb Mario Giuffredi.

Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori di Serie A tra cui Cristiano Biraghi, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Jordan Veretout, ex Fiorentina e al centro di alcune polemiche insieme alla moglie Sabrina Merlos, protagonista di una festa a Montecarlo nonostante fosse risultata positiva al Covid. Ecco quanto detto da Giuffredi: "Avrei preferito non rilasciare un’intervista su Veretout, però tanti giornalisti mi stanno tempestando e quindi voglio fare chiarezza. Non voglio essere associato a dei comportamenti sbagliati. Non gestisco più Veretout da diversi mesi, quindi non me la sento di giudicare la vicenda sportiva e personale del calciatore. Ci tengo però a fare due precisazioni”.

Ogni calciatore rispecchia il proprio agente. Chi sta con me deve rispettare delle regole e deve avere comportamenti consoni alla propria professione altrimenti preferisco non avere il giocatore e interrompere il rapporto perché ognuno di noi dal punto di vista professionale si da un’etica. Non voglio essere associato alla sua gestione da diversi mesi ad oggi. Non è più farina del mio sacco. L’ho preso alla Fiorentina quando non stava facendo benissimo ed è andato alla Roma triplicando il suo ingaggio, abbiamo interrotto il rapporto quando era un titolare della Roma ed era stato convocato in Nazionale fino a diventare uno dei centrocampisti top in Europa. Stavamo parlando del rinnovo e la Roma si era resa disponibile a parlarne. E soprattutto durante la mia gestione non s’e mai sentita una parola fuori posto. Dal giorno che abbiamo interrotto il rapporto non voglio più essere associato a questo a calciatore”.