EX VIOLA, Gerson ricoverato per un'infezione urinaria

Il Flamengo ha informato di un brutto avvenimento che ha coinvolto l'ex viola Gerson. Il centrocampista è stato ricoverato d'urgenza dopo un malore accusato in allenamento in cui ha avvertito forti dolori al petto. Ricoverato per un'infezione urinaria, gli esiti degli esami hanno evidenziato una idronefrosi per il brasiliano con conseguente infezione renale acuta.