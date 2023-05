EX VIOLA, Donadel verso la permanenza all'Ancona

INDISCREZIONI DI FV MALEH, CON IL LECCE FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2027 Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... NOTIZIE DI FV MARCHETTI, PRECEDENTI IN PARI COI VIOLA. COL SASSUOLO... Sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido il direttore di gara della sfida di venerdì 2 giugno tra Sassuolo e Fiorentina allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Per il direttore di gara classe 1989 quella di dopodomani sarà la quarta sfida... Sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido il direttore di gara della sfida di venerdì 2 giugno tra Sassuolo e Fiorentina allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Per il direttore di gara classe 1989 quella di dopodomani sarà la quarta sfida... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi