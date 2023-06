EX VIOLA, Agudelo apre alla permanenza allo Spezia

Il futuro dell'ex viola Kevin Agudelo non è ancora certo nonostante un contratto fino al 2026 con lo Spezia. La retrocessione in Serie B infatti potrebbe portare a una separazione fra le parti a seconda di quali saranno i progetti della società e le scelte del nuovo tecnico che ancora non è stato nominato. Il fantasista classe '98 però apre alla permanenza in un post sui social in cui esprime tutto il proprio rammarico per la negativa stagione che si è appena conclusa:

"Buongiorno tifosi. Sono passati un po’ di giorni da Domenica ma ancora non ho superato l’amarezza per questa retrocessione. È stato un anno particolare, sicuramente noi calciatori non ci vogliamo nascondere dietro un dito e ci prendiamo tutte le nostre responsabilità ma è anche vero che non abbiamo fatto punti in partite dove meritavamo di più. Il dispiacere più grande è per voi che ci avete sostenuto dall’inizio alla fine… ma posso garantirvi, che anche nelle partite più “brutte”, abbiamo dato il 100% di noi stessi… purtroppo non è bastato. L’unica cosa che posso fare e chiedervi scusa per non aver rispettato le vostre aspettative ma l’impegno da parte nostra, e di tutta la società, c’è sempre stato. - conclude il colombiano - Ora rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di portare, il più presto possibile, le AQUILE dove meritano di stare. Un abbraccio Kevin".