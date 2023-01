EX VIOLA, Acosty in Corea del Sud: firma per il Suwon

Nuova avventura nella carriera di Maxwell Acosty, esterno d'attacco italo-ghanese cresciuto in Italia e passato anche dalla Fiorentina tra giovanili ed una sporadica apparizione in prima squadra (5 presenze in viola nella stagione 2011/12) e trasferitosi negli ultimi tempi a giocare in Corea del Sud. Salto di categoria per lui, che era in forza all'Angyang in cadetteria, con cui aveva visto scadere il contratto: ufficiale la firma sul contratto con il Suwon Bluewings, in massima serie.