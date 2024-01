EX OBIETTIVO, Kean-Atletico: il club deve cedere Correa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Moise Kean, accostato anche alla Fiorentina all'inizio della sessione di mercato, è ancora in stand-by nonostante avesse raggiunto un accordo con l'Atletico di Simeone per la seconda parte di stagione con i due club a loro volta d'accordo per un prestito oneroso fino a giugno. L'ostacolo al momento è che l'Atletico deve prima perfezionare un'operazione in uscita, quella di Angel Correa su cui da tempi si sono mossi gli arabi dell'Al-Ittihad, club che a sua volta s'è interessato anche a un altro bianconero (attualmente in prestito al Frosinone) come Matias Soulè.

Intrighi e intrecci insomma che stanno rallentando i tempi della cessione tanto che ieri Allegri ha puntualizzato: "Kean sta riprendendo il lavoro. Ora è un giocatore della Juventus e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni".