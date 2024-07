FirenzeViola.it

Filippo Terracciano, jolly difensivo che la Fiorentina ha a lungo corteggiato a gennaio ma che poi ha preso il Milan per circa 4,5 milioni di euro dall'Hellas. La scelta del giocatore non si è però rivelata la migliore per lui viste le pochissime presenze in rossonero ed ora per lui si profila la possibilità di andare in prestito. A cercarlo per ora è il Torino.