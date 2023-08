EX OBIETTIVI, Zapata nel mirino dell'Inter se parte Correa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'ottimistico scenario in cui l'Inter si riesca a liberare di Correa, Inzaghi avrebbe bisogno di una nuova quarta punta che possibilmente soddisfi la sua richiesta di un autentico centravanti. Per questo motivo Tuttosport non esclude che verso fine mercato, nei discorsi che il club di viale della Liberazione terrà con l'Atalanta per Demiral e forse Toloi, non possa uscire anche il nome di Duvan Zapata.

Poco spazio a Bergamo per Duvan

I bergamaschi hanno acquistato due punte (El Bilal Tourè e Scamacca) e lo spazio per il colombiano si è nettamente ridotto, un addio non è improbabile anche considerata l'età (32 anni). E l'Inter è sempre stata alla finestra.