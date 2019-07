EX OBIETTIVI, Yilmaz spinge per andare al Lecce

Burak Yilmaz e il Lecce, avanti a piccoli passi. L’attaccante del Besiktas, in passato accostato più volte ai viola, spinge per il trasferimento in Italia, vuole provare una nuova esperienza in giallorosso. Nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento a scopo precauzionale per prepararsi al meglio per una nuova avventura, magari in Serie A. Il Lecce tiene alta l’attenzione e la sensazione è che la prossima settimana possa essere quella giusta per l’assalto decisivo. Il Lecce è a lavoro. E Burak Yilmaz è ancora nel mirino...