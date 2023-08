EX OBIETTIVI, Visite col Bologna per Jesper Karlsson

FirenzeViola.it

Il Bologna accoglie il nuovo rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Thiago Motta. Dopo la definizione dell'affare con l'AZ Alkmaar nella giornata di ieri, Jesper Karlsson è arrivato in città e in queste ore sosterrà le visite mediche col club rossoblù. Già obiettivo di mercato di Lazio e Fiorentina, il Bologna ha concluso l'operazione a titolo definitivo, sborsando nelle casse del club olandese 11 milioni di euro. Per l'esterno d'attacco invece è pronto un contratto quadriennale. Lo riporta TWM.