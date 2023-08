EX OBIETTIVI, Ufficiale: Livakovic passa al Fenerbahce

INDISCREZIONI DI FV GORI, PRESSING AVELLINO MA IL PERUGIA CI SPERA Gabriele Gori continua a far parte del gruppo degli esuberi viola (la lista ha imposto delle scelte) e aspetta l'occasione migliore per lui. L'attaccante vorrebbe restare in B (dove ha giocato nell'ultima stagione, alla Reggina, con Brescia e Lecco alla... Gabriele Gori continua a far parte del gruppo degli esuberi viola (la lista ha imposto delle scelte) e aspetta l'occasione migliore per lui. L'attaccante vorrebbe restare in B (dove ha giocato nell'ultima stagione, alla Reggina, con Brescia e Lecco alla... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI SI SALVA TRA I VIOLA NELLA SCONFITTA DI VIENNA? Non è andata bene la prima gara di Conference per la Fiorentina, sconfitta 1-0 dal Rapid Vienna nella gara d'andata dei playoff. Come al solito dopo le partite dei viola, FV vi chiede di indicare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Per farlo, basta... Non è andata bene la prima gara di Conference per la Fiorentina, sconfitta 1-0 dal Rapid Vienna nella gara d'andata dei playoff. Come al solito dopo le partite dei viola, FV vi chiede di indicare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Per farlo, basta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi