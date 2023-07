EX OBIETTIVI, Ufficiale: Boga a titolo definitivo al Nizza

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, E. PIEROZZI VICINO AL PRESTITO AL CESENA Edoardo Pierozzi viaggia spedito verso Cesena. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il terzino classe 2001 (gemello di Niccolò, attualmente con la prima squadra della Fiorentina), dopo la scorsa stagione passata in Serie B con le maglie di Palermo e Como,... Edoardo Pierozzi viaggia spedito verso Cesena. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il terzino classe 2001 (gemello di Niccolò, attualmente con la prima squadra della Fiorentina), dopo la scorsa stagione passata in Serie B con le maglie di Palermo e Como,... NOTIZIE DI FV VIOLA, PRONTI 60 MILIONI DA REINVESTIRE NEL MERCATO Con le cessioni ormai definite di Aleksa Terzic e Igor e con la potenziale di Sofyan Amrabat, la Fiorentina incasserà un tesoretto pari a circa 60 milioni. Con questi soldi, Pradé e Barone andranno all'assalto -in ordine di priorità- di un portiere,... Con le cessioni ormai definite di Aleksa Terzic e Igor e con la potenziale di Sofyan Amrabat, la Fiorentina incasserà un tesoretto pari a circa 60 milioni. Con questi soldi, Pradé e Barone andranno all'assalto -in ordine di priorità- di un portiere,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi