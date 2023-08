EX OBIETTIVI, Tetê pronto a firmare con il Galatasaray

Come riportato dal giornalista turno Kaya Temel, sui propri canali social, l'ex obiettivo della Fiorentina Tetê sarebbe pronto a firmare con il Galatasary. Inoltre, poco fa, il calciatore brasiliano ha superato le visite mediche. E, come riporta Fabrizio Romano, il contratto del calciatore dovrebbe essere per quattro anni con un salario di 2.5 milioni a stagione.

Galatasaray have just signed documents to complete Tetê deal, here we go! 🟡



Four year contract agreed on €2.5m salary per season — announcement will be later today.



Tetê joins as free agent. 🇧🇷 pic.twitter.com/DtehnPWWMg