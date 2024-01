EX OBIETTIVI, Terracciano: "Milan ambiente giusto"

FirenzeViola.it

L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Filippo Terracciano è stato presentato ufficialmente dal Milan, il suo nuovo club. Questo un estratto delle sue parole: "Ho scelto il Milan perché ci ho visto l'ambiente adatto, migliore per me per crescere, per lo staff, i locali, per le personalità che ci sono, come Ibrahimovic. Più informazioni assorbo più cresco calcisticamente e umanamente.

Tra Milan e Verona cambia tanto, lo si respira anche semplicemente dalla sala dei trofei; non devo dire io la grandezza del Milan. Sono stato accolto in maniera incredibile sia dai compagni che dallo staff. Però poi, quando sono in campo, dimentico tutto, stacco e do il massimo".