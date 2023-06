EX OBIETTIVI, Shpendi in A? Su di lui Empoli e Lecce

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Non è passato inosservato l'ottimo rendimento alla prima stagione da professionista di Stiven Shpendi, centravanti classe 2003 autore di dodici reti nell'ultimo campionato con la maglia del Cesena. Per i bianconeri, si legge oggi sul Corriere di Romagna, sarà molto complicato trattenerlo quest'estate: l'albanese ha parecchi estimatori in Serie A, a partire da Empoli e Lecce, che si sarebbero già attivate per provare a strapparlo alla concorrenza.