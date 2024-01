EX OBIETTIVI, Sensi ha detto sì al Leicester: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un ex obiettivo della Fiorentina potrebbe trasferirsi in Premier League. Si tratta di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter che secondo Sportmediaset ha detto sì al Leicester. Al momento non ci sono stati contatti tra i due club, con i nerazzurri che chiedono 2 milioni per sei mesi di contratto e che restano in attesa dell'offerta ufficiale del club inglese il quale sta dominando la Championship con dieci punti di vantaggio sull'Ipswich ed è allenato dall'ex allenatore del Parma Enzo Maresca.