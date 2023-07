EX OBIETTIVI, Retegui-Genoa, accordo a titolo definitivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta TMW, il Genoa è pronto ad accogliere a breve Mateo Retegui come nuovo bomber per la Serie A. L'attaccante italo-argentino del Boca Juniors, in prestito al Tigre, si appresta ad approdare nel nostro campionato dopo la convocazione con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. In queste ore infatti sarebbe stata trovata l'intesa per il trasferimento del giocatore all'ombra della Lanterna.

Retegui, che comunque è stato convocato questa sera dal Tigre per la sfida di Copa Sudamericana, arriverà al Genoa a titolo definitivo per una cifra di 15 milioni di euro. Ancora pochi dettagli e poi Mateo Retegui sarà pronto a sbarcare nella Genova rossoblu. Un nuovo centravanti in arrivo dal Sudamerica per il Grifone.