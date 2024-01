EX OBIETTIVI, Nuovo tentativo dell'Inter per Musso?

FirenzeViola.it

L'Inter ha scelto Sommer e Audero ma in estate sono stati tanti i nomi vagliati dal club nerazzurro per cambiare completamente il volto alla porta nerazzurra. Uno dei primi nomi era quello di un ex obiettivo della Fiorentina come Juan Musso, l'estremo difensore dell'Atalanta infatti era stato inserito tra i papabili e adesso torna di moda per la prossima estate visto che l'Inter deve ancora decidere se riscattare o meno il cartellino di Emil Audero dalla Sampdoria che ha un costo di 6,5 milioni. L'argentino non è felice all'Atalanta avendo perso il posto nel dualismo con Carnesecchi.

L'edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena di mercato circa lo stesso Musso, l'argentino infatti già la scorsa estate aveva accettato di vestire la maglia nerazzurra per fare da chioccia a quel Trubin che in nerazzurro poi non ci è mai arrivato e adesso si è messo in mostra con la maglia del Benfica.