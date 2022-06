EX OBIETTIVI, Napoli-Deulofeu, c'è il sì del giocatore

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MONTIEL, È ADDIO: PARTI AL LAVORO PER CEDERLO Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... NOTIZIE DI FV BOLISEGA A FV, PIATEK LIMITATO DA UN INFORTUNIO. ORA... Andrzej Bolisega, colui che per primo ha puntato su Krzystof Piatek ai tempi delle giovanili del Lechia Dzierzoniow, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it, ecco una parte dell'intervista: "Come giudico il suo approccio alla Fiorentina? È... Andrzej Bolisega, colui che per primo ha puntato su Krzystof Piatek ai tempi delle giovanili del Lechia Dzierzoniow, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it, ecco una parte dell'intervista: "Come giudico il suo approccio alla Fiorentina? È... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi