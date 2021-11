EX OBIETTIVI, Man piace a Terim ma costo troppo alto

Il procuratore Giovanni Becali in un’intervista rilasciata a Fanatik ha parlato dell’interesse del Galatasaray per il fantasista del Parma Dennis Man: “Se i ducali avessero avuto bisogno di soldi e non avessero un presidente così ricco, probabilmente Man sarebbe già a Istanbul, è la soluzione perfetta per il Galatasaray, ma al momento è solo un’idea. Vedremo a gennaio quale sarà la posizione del Parma e le sue chance di tornare in Serie A. A Terim piace molto, ma il Galatasaray non può spendere più di 6-7 milioni, mentre il Parma ne chiede 11. - continua Becali – Lo stipendio di Man non sarebbe un problema, l’unico ostacolo è il costo del cartellino anche se si potrebbe ragionare sia sul trasferimento a titolo definitivo sia in prestito. Ci sono tante possibilità e vedremo come andrà a finire”.