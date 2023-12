EX OBIETTIVI, Lesione al bicipite per Dia: out un mese

Piove sul bagnato a Salerno, dove il centravanti senegalese Boulaye Dia - in passato cercato anche dalla Fiorentina - ha subito una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro che lo terranno lontano dai campi per almeno 4/5 settimane. Una tegola non da poco per il club, che nella smobilitazione annunciata da Iervolino vorrebbe beneficiare del buon valore di mercato del ragazzo, ma anche per il giocatore stesso, che adesso - con molta probabilità - potrebbe dire addio alla Coppa d'Africa.