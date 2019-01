EX OBIETTIVI, Kownacki va in prestito al Fortuna

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Dawid Kownacki saluta la Sampdoria e passa in prestito al Fortuna Duesseldorf:già oggi sarà in Germania per effettuare le visite mediche. La Sampdoria avrebbe voluto dare in prestito l'attaccante in Italia anche per avere la possibilità di seguirlo più da vicino ma l'attaccante polacco invece ha voluto scegliere la destinazione tedesca. In Italia si erano fatti in avanti Empoli e Cagliari ma il giocatore ha detto no. Visto l'infortunio di Caprari, adesso la Sampdoria andrà alla caccia di un nuovo giocatore per rinforzare la linea offensiva.