EX OBIETTIVI, Il Lecce apre alla partenza di Strefezza

A margine della presentazione del nuovo esterno d'attacco giallorosso Santiago Perotti, il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera e il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino hanno parlato anche di Gabriel Strefezza, aprendo ad un suo possibile addio. Corvino si è espresso in termini generali: "Innanzitutto non abbiamo calciatori incedibili. I calciatori che ci esprimono di andare via perché non soddisfatti… noi siamo aperti. Parlo in generale".

Trinchera invece è andato più nello specifico del calciatore brasiliano considerando anche l'arrivo di Perotti, queste le sue parole: "Alzando il livello del reparto, qualcuno potrebbe non sentirsi protagonista. Se Strefezza non dovesse essere contento di competere, valuteremo eventuali offerte".