EX OBIETTIVI, Gnonto fuori squadra al Leeds: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

Non in vendita ma neanche in rosa: non è stata una grande estate per Wilfried Gnonto: tornato in Inghilterra dopo il deludente Europeo Under 21 con la Nazionale Italiana, l'esterno classe 2004 è stato messo fuori rosa dal tecnico del Leeds Daniel Farke, che in conferenza stampa ha confermato la decisione:

"Si allena individualmente allo scopo di rimanere in forma " afferma l'allenatore, che sulla situazione dell'italiano puntualizza: " Willy non ha la clausola rescissoria e abbiamo già chiarito che non lo venderemo, ne abbiamo parlato a lungo con lui. Fino a quando tutto non sarà risolto dal punto di vista legale, non si allenerà con il gruppo perché non può concentrarsi sull'allenamento".