EX OBIETTIVI, Dubbi su Sutalo all'Atalanta: ecco perché

L'Atalanta è in cerca di un nuovo innesto per la difesa a gennaio. Secondo quanto riporta TMW sono tanti i nomi in lista, ad esempio Christian Mosquera, 19enne colombiano ma con doppio passaporto spagnolo del Valencia, tra i migliori talenti al mondo tra i classe 2004. Oppure Radu Dragusin per il quale il Genoa chiede almeno una trentina di milioni e in tal senso in Premier League (Arsenal e Tottenham) sembrano avere argomenti più convincenti e vicini alle idee dei liguri.

C'è però anche un ex obiettivo viola: Josip Sutalo dell'Ajax, che è valutato non poco (per meno di 20 milioni non si muove). Sul nazionale croato inoltre si posano dubbi in merito all'adattamento in una difesa a tre